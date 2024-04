Grigliata solidale a Palermo, le associazioni invitano alla Stazione i poveri della città

Questa volta hanno voluto donare loro una giornata diversa dalle altre. Hanno montato una grande brace in strada e hanno arrostito 120 chili di carne, donati da tanti benefattori e hanno distribuito bistecche, salsiccia e pollo a oltre cento persone che non hanno una casa e una famiglia, che non fanno attenzione ai giorni di festa perché ogni giorno è uguale agli altri. Ma non questa volta, perché tutti hanno potuto festeggiare, bevendo e mangiando in compagnia. Hanno preso parte al pranzo anche alcune famiglie indigenti che, assieme ai loro bambini, hanno festeggiato e mangiato con tutti gli altri.

Dalla stazione Notarbartolo, via Lincoln e piazza Sturzo, da ogni parte della città sono arrivati in massa. Molti hanno ringraziato i volontari, dimostrando gratitudine e commozione. «Da troppo tempo queste persone non trascorrono le feste in compagnia - spiega Sabrina Ciulla, fondatrice di Anirbas - . Molti da troppo tempo non mangiano carne calda, presa dalla griglia e non trascorrono momenti di divertimento e serenità come questo. È stata un’esperienza che sopratutto i volontari più giovani non dimenticheranno facilmente - aggiunge Sabrina Ciulla -. I sacrifici fatti per organizzare la giornata e raccogliere tutto il necessario sono stati ripagati dalla gioia che abbiamo visto negli occhi di quella gente che per un giorno ha potuto dimenticare i guai della vita».