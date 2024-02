Il Far West allo Sperone con l'ombra della mafia, i conflitti a fuoco immortalati dalla telecamere

Per un pomeriggio intero si sono inseguiti e affrontati per le vie di Palermo armati di pistola come nel Far West. Ore di terrore puro con un epilogo tragico: la morte di Giancarlo Romano, 37 anni, ex fedelissimo del boss Antonio Lo Nigro, ora asceso al comando del clan di corso dei Mille. Dietro al delitto debiti non saldati e il controllo delle scommesse on line in un quartiere difficile, lo Sperone. Ad affrontarsi per le strade del rione da un lato Romano e il suo luogotenente Alessio Caruso, condannato a 5 anni per estorsione, dall’altro Camillo Mira e i figli Antonio e Pietro.

Tutto sarebbe nato dalla richiesta degli uomini di Caruso, emissario del boss, di saldare un debito di circa 2.500 euro che i Mira avevano contratto con Romano. La somma era il prezzo che il clan pretendeva per l’attività svolta da Pietro Mira, figlio di Camillo, per la gestione, nel rione, della raccolta delle scommesse abusive online. Ma il denaro per onorare il debito i Mira non lo avevano, avendolo speso per pagare le vincite al gioco. E agli uomini di Caruso, arrivati in prima battuta, era stato chiesto di aspettare qualche giorno. Una pretesa che gli emissari del capomafia però non hanno gradito.