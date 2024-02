Far west a Palermo, il delitto dello Sperone: caccia al commando del raid punitivo

Al momento in carcere ci sono padre e figlio, Camillo Mira, 55 anni, indicato come autore materiale dell’omicidio di Giancarlo Romano, e Antonio Mira, 20 anni, entrambi in stato di fermo. Oggi per i due dovrebbe arrivare l’eventuale convalida. Chiaramente le testimonianze saranno ancora tutte da confutare per ritenerle credibili. Ed è proprio su questo fronte che continuano incessantemente a lavorare i poliziotti da oramai oltre 48 ore. Ci sarebbero dei testimoni che avrebbero detto di aver visto tre moto e sei persone in tutto che erano insieme a Romano, 37 anni, e Alessio Salvo Caruso, 29 anni, che oramai da lunedì scorso lotta tra la vita e la morte all’ospedale Buccheri La Ferla. Questo gruppetto avrebbe dato vita alla prima sparatoria, quella che poi ha portato alla controffensiva poche decine di minuti dopo davanti al centro scommesse. Non filtrano altri particolari ma senza dubbio, se fosse attendibile questa indicazione, l’indagine potrebbe prendere un’altra piega e soprattutto potrebbe far emergere altri decisivi sviluppi nel contesto della ricostruzione dei fatti.

Al momento chiaramente si parla di ipotesi, seppur molto accreditate, ma nulla di più dal momento che il fatto è accaduto nella prima serata di lunedì scorso. Un lasso di tempo troppo breve per poter far dire agli inquirenti di aver cristallizzato completamente la vicenda. Si continua a battere la pista del delitto di mafia, del regolamento di conti tra «due gruppi criminali», come li hanno definiti gli stessi agenti, per il controllo del business delle scommesse clandestine. I fatti sembrano essere stati comunque ricostruiti in modo abbastanza fedele, i protagonisti invece potrebbe essere molti di più. Si è trattato di uno sgarro collegato al mondo delle scommesse abusive sportive on line, da sempre un settore controllato dalla mafia. L’agenzia è quella di ubicata in un garage di via XXVII Maggio gestita da Pietro Mira, figlio di Camillo e fratello di Antonio. Qui si sarebbe consumato il primo raid violento con gli emissari di Caruso, anche lui indagato anche se per tentato omicidio, che si presentano e chiedono a Pietro Mira di saldare un debito da 3 mila euro. Lui però prende tempo e dice che quei soldi non ce li ha in agenzia perché avrebbe pagato le vincite ad alcuni scommettitori. Il «no» finisce per far scomodare Caruso che si presenta personalmente e con un tirapugni colpisce Pietro Mira.