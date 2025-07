La diretta del Festino di Tgs: la lunga notte di Santa Rosalia

Cinzia Gizzi, da piazza del Parlamento, ci porterà nel cuore della narrazione visiva: Palazzo Reale si trasformerà in uno spettacolare videomapping per l’arrivo della peste.

Torna l’appuntamento più atteso dai palermitani, e Tgs c’è. In diretta da Porta Felice, con la conduzione di Giovanni Villino, parte la maratona televisiva del 400+1 Festino di Santa Rosalia. Un viaggio tra fede, arte, tradizione e spettacolo che accenderà Palermo per tutta la notte.

Aurora Fiorenza, infine, seguirà il carro trionfale di Rosalia ai Quattro Canti, per raccontare l’abbraccio del popolo alla sua Santuzza.

E, poi, Sasà Salvaggio, che come solo lui sa fare “sentire” la città: tra la gente, tra risate e commozione, si intrufolerà tra famiglie, coppie e turisti, portando la sua inconfondibile verve palermitana ovunque e comunque.

La diretta andrà in onda anche su Rtp per il pubblico messinese e sarà seguita minuto per minuto anche sui social del gruppo.