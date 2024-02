Palermo, tre fermati per l'omicidio allo Sperone. Il movente: estorsioni e scommesse

Tre persone sono state fermate dalla direzione distrettuale antimafia a poche ore dalla sparatoria avvenuta allo Sperone a Palermo, durante la quale è morto Giancarlo Romano (nella foto, 37 anni) ed è rimasto ferito Alessio Caruso (29 anni). Dalle indagini avvenute nella notte, sembrerebbe che a sparare per primi sarebbero stati due uomini, padre (Camillo Mira 55 anni) e figlio, che abitano nello stesso palazzo in cui è avvenuta la sparatoria, nella zona di via XXVII maggio.

Caruso, poco prima dell’omicidio di Romano, aveva avuto una violenta discussione culminata in una sparatoria, di fronte ad una sala scommesse di corso dei Mille, con Camillo Mira. Durante la lite, nata dal tentativo di estorsione sui proventi illeciti delle scommesse clandestine e da un debito mai onorato, erano rimasti feriti un cliente e lo stesso Mira.

Sotto casa di quest'ultimo e del figlio, Giancarlo Romano e il suo amico Alessio Caruso avrebbero atteso i rivali. Lì sarebbe proseguito l’inseguimento con pistole alla mano, fino ai colpi mortali. Caruso, invece, sarebbe stato ferito gravemente ed è ora ricoverato all'ospedale Buccheri La Ferla: è in pericolo di vita per le lesioni riportate all’addome ed alla testa.