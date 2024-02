La sparatoria iniziata in corso dei Mille, poi l'omicidio in via XXVII Maggio: ricostruito l'omicidio di Giancarlo Romano a Palermo

Prima il far west in corso dei Mille, poi l’ omicidio di ieri sera (26 febbraio), a Palermo, in via XXVII Maggio allo Sperone . La morte di Giancarlo Romano, 37 anni, è solo l’apice di un conflitto a fuoco esteso, che avrebbe coinvolto più soggetti per il controllo del traffico di stupefacenti.

Da una prima ricostruzione, i due amici sarebbero giunti soltanto alla fine di una sparatoria iniziata in corso dei Mille da due uomini, M.M. e A.M., padre e figlio, che abitano proprio nella zona di via XXVII Maggio, dove si sarebbe svolto il tragico epilogo difronte a un garage. I due avrebbero ingaggiato un conflitto a fuoco con più soggetti, come confermerebbero delle note giunte alla polizia che riporterebbero di più persone ferite da colpi di arma da fuoco, per poi scappare verso le proprie abitazioni. Lì, ad attenderli, ci sarebbero stati Romano e Caruso. Ne sarebbe nato così un inseguimento con pistole alla mano.

Sulla scena, la polizia scientifica ha rinvenuto sei bossoli, quattro di uno stesso calibro e due di un altro. A sparare, dunque, sarebbero state due pistole: quattro colpi sono andati a segno, uno ha bucato la targa dell'auto di Romano, posteggiata in via XXVII maggio, un altro il cancello del garage. Non è ancora chiaro, però, se a ferire e uccidere Caruso e Romano siano stati A.M ed M.M., le cui abitazioni sono state perquisite dagli agenti, che avrebbero trovato M.M. con una ferita da arma da fuoco alla gamba.