La setta, i complici, l'esorcismo: tutto sulla strage di Altavilla Milicia

Si era convinto che la sua famiglia fosse posseduta dal demonio e per questo ha fatto ricorso a un esorcismo. Sarebbe questa la motivazione dietro alla strage di Altavilla Milicia scoperta ieri (11 febbraio): un imbianchino di 54 anni, Giovanni Barreca, ha ucciso la moglie Antonella Salamone, di 41, e i due figli maschi, Kevin di 16 ed Emanuel di 5 anni. Una figlia 17enne della coppia si è salvata ed è stata trovata dai militari in stato confusionale: è stata lei a raccontare che il padre si è alzato nel cuore della notte farneticando che in casa c'era il demonio.

L'esorcismo

Il rituale dell'esorcismo che potrebbe essere alla base della mattanza, sarebbe stato di inaudita violenza, con i due figli strangolati con una catena. L'assassino pare sia un fanatico religioso che apparteneva alla comunità evangelica locale e avrebbe torturato il figlio più piccolo di appena cinque anni prima di togliergli la vita.

Barreca aveva preso le distanze dalla chiesa evangelica, aveva una vera e proprio ossessione per il diavolo. I carabinieri sospettano che abbia ucciso nel folle proposito di liberare la famiglia da presenze demoniache. Lo confermano anche le parole della figlia superstite: «Hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio», avrebbe detto la ragazza ai carabinieri, accusando il padre e la coppia di amici che frequentava Barreca per motivi religiosi (Sabrina Fina e Massimo Carandente).