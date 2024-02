La mattanza di Altavilla Milicia, fermata una coppia di palermitani: potrebbero aver ispirato il folle gesto di Barreca

Una coppia palermitana è stata fermata per la strage di Altavilla Milicia. Dopo le indicazioni date ai carabinieri da Giovanni Barreca, il manovale che ha confessato di avere assassinato la moglie e i due figli, gli investigatori sono arrivati ai due conviventi e li hanno condotti nella caserma di Bagheria.

I due, rintracciati anche grazie all'esame del telefonino di Barreca e ad alcune testimonianze. Potrebbero avere ispirato il folle disegno dell'operaio, anch'egli in stato di fermo, in un contesto di riti satanici. Le indagini sono condotte dai magistrati della procura di Termini Imerese, al lavoro per ricostruire la tragedia nella villetta di Altavilla. Tra l'altro, una vicina di casa dei Barreca, ha raccontato di avere visto nei giorni scorsi un uomo nell'abitazione teatro della strage.