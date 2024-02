Sui social i deliri di Barreca, l'imbianchino di Altavilla che ha fatto una strage risparmiando solo la figlia preferita

Tolte le scarpe sporche di stucco e vernice, dopo l’uscio rientrando a casa restavano quei mantra sulla conversione ripetuti come ossessioni. E alle spalle per lui sempre la paura che il diavolo potesse bussare alla porta. Venerdì scorso Giovanni Barreca (nella foto), 54 anni, ha trasformato quelle suggestioni in orrore, commettendo una strage familiare. L’imbianchino che ad Altavilla Milicia ha ucciso la moglie e due suoi figli di 5 e 16 anni perché - ha detto - voleva liberarli da Satana, viveva tra difficoltà economiche e tensioni alleviate soltanto dal suo accanimento per dottrine religiose, predicatori sul web e riunioni di preghiera nella sua villetta, circondato dagli ulivi. Leggi anche Strage ad Altavilla Milicia, uccide la moglie e due figli: il fanatismo religioso dietro il delitto Sui social condivideva salmi, passi dei vangeli e video di pastori spirituali più o meno improvvisati. Nel suo profilo Facebook citava spesso anche Roberto Amatulli, un parrucchiere barese auto proclamatosi guaritore, santone ed esorcista che affermava di essere in grado di scacciare il demonio e di poter curare i propri fedeli senza il ricorso ai medici.

Diceva continuamente «Dio è con noi» «Giovanni, che si professa evangelico, diceva continuamente che Dio è con noi», raccontano alcuni familiari. Erano parole semplici, spesso pronunciate per alleviare i suoi disagi, nei quali però Barreca stava covando una sorta di fanatismo religioso: forse, ipotizzano gli investigatori, è lo stesso che potrebbe averlo portato ad uccidere. Il sospetto è che negli ultimi tempi il 54enne avesse aderito a qualche gruppo o setta. Timori confermati anche dalle parole di Gaspare Basile, pastore evangelico del paese: «Quella famiglia non frequentava alcuna chiesa, tantomeno la nostra. Facevano incontri privati di preghiera e di letture delle scritture a casa loro, credo con altre persone. Non avevano, però, un pastore di riferimento. Almeno così mi raccontò sua moglie». Per diverso tempo l’imbianchino aveva vissuto a Novara lontano da Palermo da alcuni parenti assieme alla sua famiglia, con la quale si era poi trasferito ad Altavilla cinque anni fa, dove aveva stretto nuove amicizie e frequentazioni.