Caldo da bollino rosso a Palermo e cresce il rischio incendi

Un avviso della Protezione civile regionale, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, prevede per la città di Palermo un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite di 35 gradi. Il rischio incendi previsto per domani (3 luglio) è di pericolosità media.

Il Piano di emergenza

Secondo il vademecum del Comune, che segue il Piano di emergenza caldo 2025, per far fronte alle alte temperature è sconsigliato uscire da casa e fare sport nelle ore più calde, ovvero tra le 11 e le 17. Anche la Regione ha imposto lo stop, dalle 12.30 alle 16, ad alcune attività lavorative a rischio nelle ore più calde, dal settore agricolo all’edile.Caldo ancora in aumento, venerdì 20 bollini rossi.

Venti città con i bollini rossi

Temperature ancora in aumento nei prossimi giorni, con i bollini rossi che venerdì riguarderanno 20 città italiane. Oggi e domani restano 18, lo stesso numero di ieri. Delle 27 città monitorate nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, oggi e domani hanno il bollino rosso che indica il massimo livello di rischio caldo Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Venerdì 3 luglio a questi 18 centri urbani si aggiungeranno Pescara e Venezia, entrambe oggi e domani in arancione. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono rosse dallo scorso 26 giugno, nessuna altra città italiana quest’anno ha registrato questa successione - senza alcuna interruzione - di giorni di caldo record. Da segnalare, tornando alla giornata di venerdì, sette bollini gialli (stato di pre-allerta per possibili ondate di calore): Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.