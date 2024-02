La strage in famiglia ad Altavilla Milicia, i corpi dei figli uccisi erano sui lettini

Kevin, 16 anni, ed Emanuel Barreca, di 5, i due fratellini ammazzati dal padre insieme alla madre, sono stati trovati nei loro letti. Sarebbero stati soffocati venerdì. Il più grande con delle catene. La madre, invece, Antonella Salamone, sarebbe stata assassinata dal marito giorni prima - non è ancora stato stabilito quando - bruciata e sepolta.

L’unica a scampare alla morte è la figlia prediletta dell’uomo di 17 anni che si trova adesso in una comunità protetta come disposto dalla procura per i minorenni. Nel giallo sono coinvolti due conviventi palermitani che avrebbero conosciuto Barreca, un fanatico religioso, in una chiesa evangelista a Palermo. I carabinieri sospettano che insieme avessero organizzato il delitto per purificare la casa dal demonio. La coppia palermitana è stata rintracciata dopo le indicazioni date ai carabinieri da Giovanni Barreca che ha confessato di avere assassinato la moglie e i due figli. La coppia sarebbe stata trovata anche grazie all’esame del telefonino dell’omicida e ad alcune testimonianze. Potrebbero avere ispirato il folle disegno dell’operaio.