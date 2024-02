Palermo, con un'auto sfondano la vetrina del centro Tim al Politeama e scappano con dieci smartphone

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate le volanti della polizia, ma i ladri si erano già dileguati e sono quindi partite le ricerche. Gli uomini della Scientifica hanno effettuato i rilievi sul posto, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Pochi giorni fa si è registrato il furto in un altro centro Tim, in corso Calatafimi. Anche in quel caso la vetrina è stata sfondata e i ladri si sono impossessati di alcuni smartphone tranciando i cavi di sicurezza dagli espositori.

Nuovo colpo della banda spaccavetrine a Palermo. I malviventi sono entrati in azione ancora una volta in pieno centro, sfondando la vetrata all'ingresso del centro di telefonia Tim di piazza Castelnuovo. Per farlo, hanno utilizzato un'auto come ariete e, una volta entrati nel negozio, si sono impossessati di una decina di cellulari di ultima generazione e sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce. Il colpo è avvenuto poco dopo le 2, la banda sarebbe arrivata a bordo del mezzo, una Lancia Y poi risultata rubata.

Una scia di colpi, sempre con le stesse modalità, che negli ultimi mesi non ha risparmiato alcuni ristoranti del centro storico, da piazza Bologni a via Paternostro e altre attività commerciali della città, comprese la libreria Feltrinelli, un negozio di giocattoli in via Napoli e uno di detersici nella zona della Zisa. A dicembre nel mirino è finita anche la Rinascente di via Roma e anzhe in quella circostanza è stata utilizzata un'auto rubata come ariete e la grande vetrata che si affaccia su via Roma è stata ridotta in frantumi.

