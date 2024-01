Spaccavetrine, a Palermo tentato il furto in un negozio di giocattoli

Tentato furto a Palermo in uno dei negozi specializzati nella vendita di giocattoli. I ladri anche in questo hanno tentato di spaccare la vetrina dell’esercizio commerciale Katena Toys, in via Napoli. Il colpo non è riuscito. Qualcosa deve avere impedito ai ladri di portate a termine il furto. Il danno alla vetrina però è stato compiuto. Indagano i carabinieri.