Rapina all’agenzia di scommesse Eurobet in corso Calatafimi a Palermo. In quattro armati di pistola hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale hanno minacciato i dipendenti e sono fuggiti via con i soldi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i lavoratori e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il bottino è da quantificare. È il quarto colpo in un mese alle agenzie di scommesse.