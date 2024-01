Palermo, torna la banda spaccavetrine: tentato furto alla Feltrinelli di via Cavour

La banda spaccavetrine ancora una volta in azione a Palermo. L'ennesimo colpo è stato tentato alla libreria Feltrinelli che si trova in Cavour, in pieno centro città. I ladri hanno preso di mira l'ingresso alle spalle della struttura, in via Narciso Cozzo, una piccola traversa di via Ruggero Settimo. È successo poco prima delle 3, quando la zona è meno trafficata, ma il colpo è ugualmente andato in fumo.

Dopo aver ridotto in frantumi la vetrata, infatti, è scattato l'allarme e i ladri si sono dati alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento. Dal megastore non è stato portato via nulla. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono le immagini delle tante telecamere che si trovano nella zona, comprese quelle della vicinissima Banca d'Italia.

Nelle scorse settimane le vetrine sono state spaccate anche alla Rinascente di via Roma: in questo caso i ladri sono entrati in azione utilizzando un'auto rubata come ariete e hanno rubato emrce per migliaia di euro. Poi nel mirino sono finiti due ristoranti tra corso Vittorio Emanuele e piazza Bologni e un altro in via Paternostro. Il caso più recente è quello del negozio Le Mille, in via Eugenio l’Emiro. Il colpo è avvenuto con le ormai solite modalità: i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina di ingresso e si sono introdotti nei locali portando via l’incasso. Pochi giorni prima, un altro tentato furto con spaccata nel engozio di giocattoli che si trova in via Napoli.