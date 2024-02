L'assalto al centro di telefonia in piazza Castelnuovo a Palermo, i titolari: «Colpiti per la quarta volta, siamo stanchi»

«Siamo stati svegliati in piena notte, erano le 2.30 quando ci hanno detto cosa era successo. Io e mia moglie abitiamo in provincia di Agrigento, ci sono quindi messi in viaggio per essere qui, in centro a Palermo, il prima possibile. Abbiamo trovato la vetrata in frantumi, il negozio è stato così preso di mira per l'ennesima volta». Sono le amare parole dei titolari del centro di telefonia Tim che si trova in piazza Castelnuovo, nella notte preso d'assalto dalla banda spaccavetrine.

Per sfondare l'ingresso è stata utilizzata un'auto come ariete, una Lancia Y bianca poi risultata rubata. «Dal 2020 è il quarto colpo - proseguono i titolari -. La prima volta non sono riusciti a portare via nulla, poi abbiamo subito altri furti. Oggi questo assalto che ha provocato danni ingenti». Episodi che alimentano i sentimenti di paura e di scoraggiamento che da alcuni mesi si sono inevitabilmente diffusi tra i commercianti palermitani, finiti nel mirino più volte, da un capo all'altro della città.