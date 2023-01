Incendio nave Palermo-Napoli, le difficoltà nello spegnere il rogo: le parole dell'esperto

Sulla Superba, la nave della Gnv che collega Palermo e Napoli, sono ancora in corso le operazioni di raffreddamento, spegnimento e messa in sicurezza. Non sarà un lavoro rapido, come hanno spiegato i vigili del fuoco. Ma cosa sta accadendo? «È una questione di strategia», spiega Antonio Barcellona, professore ordinario di tecnologie dei materiali dell’Università di Palermo.

«A dare contezza di che cosa sia accaduto ci penserà anche la scatola nera - prosegue - ma per il momento si fonda tutto su quale possa essere il miglior modo per spegnere l’incendio che divampa».

E la decisione sembra passare da una scelta, ovvero se azionare o meno l’impianto fisso a schiuma: «Solitamente è una strategia utilizzata in casi estremi - continua Barcellona -. Infatti, l’impianto, oltre all’erogazione della schiuma, punta sull’estinzione di ossigeno, ossia dell’aria comburente. In questo modo, si riduce la concentrazione dell’ossigeno e sul fuoco viene steso uno strato di schiuma che, resistente al fuoco, lo isola maggiormente. Questo, però - sottolinea il professore - vorrebbe dire distruggere tutto ciò che è presente nell’area, in questo caso le vetture e i camion posteggiati. Che poi è anche il motivo per cui è severamente vietato rimanere a dormire nelle macchine: in caso di incendio e di razionamento dell’impianto, la morte per soffocamento è certa».

La scelta, in questo caso, sembra essere ricaduta su un secondo metodo: «Probabilmente stanno cercando di abbassare la temperatura con getti di sostanze raffreddanti - continua a spiegare Barcellona -. Bisogna però stare attenti ad eventuali aperture: l’ossigeno, infatti, dà nuova linfa alle fiamme, alimentando gli eventuali focolai ancora presenti». Quando si cerca di abbassare la temperatura, di solito, si utilizza l’acqua: questa viene direzionata sul fuoco in modo da richiedere, per scaldarsi ed evaporare, più calore di quello prodotto dalla fiamma. L’acqua viene anche gettata sull’ambiente circostante per ritardare o inibire la diffusione del fuoco. In questo modo, il vapore prodotto provoca l’allontanamento dell’aria a vantaggio dell’operazione di spegnimento.

