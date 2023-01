Palermo, Autorità portuale e Capitaneria: «Sulla nave i sistemi di sicurezza hanno funzionato»

L'incendio è divampato nella prua, ovvero la parte più lontana da raggiungere per i vigili del fuoco che devono completare le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri sera a Palermo sulla nave Superba pronta a partire per Napoli. E anche se le operazioni andranno inevitabilmente per le lunghe in tanti hanno già tirato un sospiro di sollievo perché le conseguenze potevano essere molto più gravi.

«Per fortuna non ci sono state vittime grazie al pronto intervento e all'opera dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto a cui va il mio personale ringraziamento», è il commento di Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale.

«Sembrerebbe essere rientrato l'allarme di stamattina, ma perché si possa dichiarare conclusa l'emergenza bisogna attendere il raffreddamento della nave che ha raggiunto temperature molto elevate - ha aggiunto Monti -. Quindi aspettiamo che i vigili del fuoco concludano le proprie operazioni».

L'intervento, come ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Palermo Sergio Inzerillo che sta coordinando le operazione dei tanti uomini e mezzi al porto di Palermo, è ancora molto lungo e richiederà molte ore o qualche giorno prima di essere completato.

Anche il comandante della capitaneria di porto di Palermo Raffaele Macauda, pure lui sul campo a coordinare gli interventi dalla banchina sottolinea che sarà necessario attendere prima che le operazioni possano definirsi concluse. «I sistemi di sicurezza della nave hanno funzionato. Questa mattina è stato azionato anche l'impianto antincendio della nave che ha prodotto una colonna di fumo che si è levata altissima ed è stata notata da ogni parte della città. Le fasi dello spegnimento saranno ancora lunghe. Con l’utilizzo di alcuni rimorchiatori e dell’imbarcazione dei vigili del fuoco si sta cercando di abbassare la temperatura all’interno della nave. Da ieri sera gli idranti gettano acqua sulle murate del traghetto. Di tanto in tanto i vigili del fuoco equipaggiati entrano nella nave per misurare la temperatura che nelle ultime ore si va abbassando notevolmente».

Quando le condizioni lo consentiranno, i vigili del fuoco entreranno nella nave e raggiungeranno il punto dove è divampato il rogo. «Non sappiamo quando questo accadrà. Tra un po' faremo un briefing e stabiliremo le successive fasi dell’intervento. Non sappiamo ancora se i vigili del fuoco entreranno nella nave di pomeriggio o stasera o domani, dipenderà dalla temperatura interna della stiva». Le indagini saranno condotte dalla Capitaneria di Porto di Palermo e dai tecnici dei vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata