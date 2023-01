Paura a bordo per un incendio sul traghetto della Gnv che era in partenza dal porto di Palermo per Napoli. Fumo denso esce dai garage dell'imbarcazione. Secondo una prima ricostruzione ad andare in fiamme un mezzo. A bordo c'erano 180 persone. La nave stava per partire ma tutte le procedure sono state bloccate.

Stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco, i militari della Capitaneria di porto, gli agenti della polizia di Stato e i finanzieri.

