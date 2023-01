Palermo, l'incendio sul traghetto: al porto anche Lagalla, «per fortuna non era in navigazione»

Al porto di Palermo è arrivato subito anche il sindaco Roberto Lagalla, non appena informato dell'incendio sul traghetto La Superba diretto a Napoli. Il sindaco è andato a parlare con i vigili del fuoco e con il personale della Gnv e ha ringraziato tutti per l'impegno profuso per garantire la sicurezza dei passeggeri.

«Sono stati sicuramente momenti di paura - ha detto - quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo e che non abbiano riportato conseguenze alla salute. Ringrazio i vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale - ha sottolineato il sindaco - per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri, e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo». Poi Lagalla ha fatto un'altra considerazione: «Per fortuna è successo mente la nave era in porto. Avremmo rischiato una tragedia stasera, se il traghetto fosse stato in navigazione».

