Palermo, è ancora inferno dentro il traghetto. Il video delle fiamme

Dopo tutta la notte e un giorno continua a bruciare nel porto di Palermo la nave La Superba (della compagnia Gnv), dove sabato sera è divampato un incendio innescato probabilmente da uno dei mezzi che si trovavano nel garage, anche se le cause sono ancora da accertare. Le fiamme all’interno della nave, soprattutto nella zona di prua, sono ben visibili dall’esterno. Lo documentiamo anche in questo video girato stasera (15 gennaio) dalla banchina del porto di Palermo.

L’attivazione delle procedure d’emergenza e l’immediata evacuazione dei 180 passeggeri in partenza per Napoli e dell’ottantina di membri dell’equipaggio ha consentito che non ci fossero danni alle persone, a parte qualche lieve caso di intossicazione. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco, tuttora al lavoro, oltre al personale della Capitaneria di porto, mentre la compagnia ha attivato l’unità di crisi per assistere i passeggeri. Presente in banchina ieri sera anche il sindaco Roberto Lagalla, che ha ringraziato i soccorritori per il tempestivo intervento.

L’incendio è scoppiato a prua, la parte più lontana del traghetto, dove la temperatura è arrivata ad oltre 150 gradi. Ad ore di distanza e con una massiccia azione con gli idranti dei rimorchiatori che dal mare sparano acqua sulle paratie la temperatura è scesa a 90 gradi. Ancora troppo alta per far entrare i vigili del fuoco e spegnere il rogo dall’interno. Una colonna di fumo nero, visibile da tutta la città, si è alzata per l’effetto camino.

«Le fasi dello spegnimento saranno ancora lunghe - dice il comandante della Capitaneria di Porto di Palermo Raffaele Macauda -. Ancora non sappiamo quando i vigili del fuoco potranno entrare nel garage per domare definitivamente il rogo». Le indagini saranno condotte dalla Capitaneria di Porto di Palermo e dai tecnici dei vigili del fuoco.

«Stiamo cercando - spiega il comandante dei vigili del fuoco di Palermo Sergio Inzerillo - di soffocare le fiamme. Prima di entrare con i nostri operatori dobbiamo avere la certezza che sia garantita la loro incolumità per consentire loro di raggiungere il punto da dove è partito il rogo. Quando la temperatura sarà tale da permetterci di entrare all’interno del traghetto ultimeremo le operazioni di spegnimento».

«Per fortuna non ci sono state vittime, grazie al pronto intervento e all’opera dei vigili del fuoco e della Capitaneria ai quali va il mio personale ringraziamento - sottolinea Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare della Sicilia occidentale - l’allarme è rientrato ma perché l’emergenza si possa dichiarare conclusa, bisognerà attendere il raffreddamento della nave. Aspettiamo, dunque, che i vigili del fuoco completino le loro operazioni per dichiarare, con certezza, il ritorno alla normalità».

Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, corsa contro il tempo per spegnere le fiamme

La Superba della Grandi Navi Veloci, già nel dicembre del 2009 era stata colpita da un incendio scoppiato nella sala macchine. In quell'occasione il traghetto si trovava nel porto di Genova: i 1.579 passeggeri furono costretti ad abbandonare la nave e furono poi trasferiti su un altro traghetto che salpò l’indomani, diretto a Palermo. Tante le analogie con l’incendio divampato ieri sera, mentre il traghetto era ancora ormeggiato, circostanza che ha reso più accessibile l'intervento dei vigili del fuoco. Se fosse accaduto durante la traversata, le operazioni di salvataggio dei passeggeri e di spegnimento delle fiamme sarebbero state certamente più complesse e rischiose, come ha sottolineato anche il sindaco Lagalla.

