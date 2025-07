A19, Uiltrasporti: «Forte preoccupazione per i lavoratori della logistica»

La Uiltrasporti Sicilia, attraverso la Segretaria generale Katia Di Cristina e il Segretario regionale Daniele Barbera, esprime «forte preoccupazione per le attuali condizioni dell’autostrada A19 tra Palermo e Trabia, che continuano a generare disagi significativi non solo per il traffico e il turismo, ma soprattutto per i lavoratori e le lavoratrici della logistica e del trasporto merci».

«Ogni giorno i lavoratori percorrono questa arteria in condizioni al limite della sostenibilità - spiegano Di Cristina e Barbera - Le lunghe code, i rallentamenti improvvisi e la totale imprevedibilità dei tempi di percorrenza stanno mettendo a dura prova chi lavora, costringendo a partire molto prima del previsto e a rientrare tardi, con conseguenze serie su sicurezza, salute e qualità della vita».

Secondo la Uiltrasporti Sicilia, è ormai chiaro che non bastano più soluzioni temporanee: «Occorre intervenire in modo risolutivo su quel tratto di rete, perchè l’attuale configurazione non è più adeguata al volume di traffico esistente, soprattutto nei mesi estivi. Chiediamo anche che, per limitare i disagi nel breve periodo, vengano sospesi i cantieri e riaperte tutte le corsie disponibili».