Palermo, alla Vucciria sequestrati e sgomberati banconi e tavoli per il ristoro della movida

Controlli della polizia a Palermo, in piazza Caracciolo e nella strade vicine, nel popolare quartiere della Vucciria, centro storico cittadino. Sequestrati e sgomberati dalla Rap banconi per alimenti e bevande non autorizzati. Per tre banconi è stata rivendicata la proprietà da un 30enne, denunciato per occupazione di suolo pubblico.

I controlli sono stati effettuati, nell’ambito del protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto disposto dal questore Leopoldo Laricchia, dagli agenti del commissariato Centro, coadiuvati da personale della polizia municipale e dell’Asp per i settori di competenza. I controlli su strada, in piazza Caracciolo e nelle vie limitrofe, hanno permesso l’accertamento della presenza e lo sgombero di manufatti presenti su suolo pubblico, solitamente funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande, privi di autorizzazione. I poliziotti, coordinati dalla Questura in una zona tradizionalmente frequentata da giovani, hanno riscontrato, seppure in orario diurno, irregolarità di natura amministrativa, segni tangibili di una fervente movida serale e notturna. In tale contesto sono stati posti sotto sequestro a carico di ignoti e ritirati da personale della Rap alcuni banconi in metallo e legno, diversi tavoli con sedie in plastica ed installazioni luminose (faretti e neon). Sempre nella stessa area sono stati individuati tre banconi di cui è stata rivendicata la proprietà da parte di un 30enne palermitano che, non essendo in grado di sgomberare l’area occupata dai suoi manufatti e quindi ripristinare lo stato dei luoghi, è stato denunciato per l’occupazione del suolo pubblico.

© Riproduzione riservata