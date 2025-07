Laura Marzadori con il suo violino incanta il pubblico palermitano

A Palermo, alcune delle pagine più amate del repertorio barocco: i celebri concerti per violino e orchestra BWV 1041 e BWV 1042 di J.S. Bach, accanto all’esplosiva Tempesta di Mare RV 253 di A. Vivaldi.

A completare il viaggio musicale, due perle orchestrali firmate Vivaldi: i concerti per archi e basso continuo in Re minore RV 127 e in Sol minore RV 152. Un’occasione unica per vivere la potenza e la grazia del barocco con una delle interpreti più brillanti della scena internazionale.

«È sempre una grande emozione. La musica barocca è una musica straordinaria a cui sono molto legata – ha detto l’artista al termine del concerto –. E portare questi due capolavori di Bach insieme alla Tempesta di mare di Vivaldi, che ho suonato oggi qui per la prima volta, è di certo un mix di emozione positive. Palermo è una città che mi ha un po’ adottata – ha aggiunto –. Non è la prima volta che suono con Giovan Battista D’Asta come direttore d’orchestra. Con la Toscanini ho portato negli anni programmi molto diversi. Sono felice di potere consolidare questi rapporti e di portarli avanti per fare sempre meglio».

«Avere la Marzadori qui è stato straordinario – ha detto il direttore d’orchestra, Giovan Battista D’Asta –. È la terza volta che la invitiamo a Palermo. È un talento straordinario, tra i violinisti più interessanti che abbiamo nel panorama internazionale. Con la sua esibizione si è chiusa la quarta edizione del Festival di musica barocca e posso dire che il bilancio è assolutamente positivo. Abbiamo avuto tutte le serate abbastanza frequentate. E soprattutto abbiamo messo in scena musiche interessanti, quasi una sfida. Per il futuro continueremo su questa strada, andando avanti con la quinta edizione».