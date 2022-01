Nuovo furto in un'ottica nel centro storico di Palermo: vetrina sfondata in via Torino

Ancora la vetrina di un'ottica sfondata nella notte a Palermo. Questa volta i ladri sono entrati in azione in via Torino, a pochi metri dalla Stazione Centrale.

La vetrata della Superottica in cui si trovava la merce esposta è stata ridotta in frantumi e sono stati portati via occhiali e altro materiale, ancora da quantificare l'entità del danno. Sul colpo indagano i carabinieri.

Ancora poche certezze sul modus operandi, di certo pare ci sia che la banda fosse formata da circa undici ragazzini. Il fenomeno diventa preoccupante in città: pochi giorni fa, nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, un colpo analogo era stato portato a termine sempre nel centro storico, in via Maqueda, nel mirino in quella occasione è finita l'ottica Minacapelli, che già era stata colpita nel mese di luglio.

Adesso agli investigatori tocca capire se si tratta della stessa banda, una mano potranno darla le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio ma anche delle attività commerciali della zona che normalmente è molto controllata.

