Palermo, rubata la statua della Madonna alla chiesa dei Fornai: "Ridatecela"

A Palermo non ci sono soltanto i furti nei negozi del centro e non, gli arresti di gruppi di ragazzi che si uniscono per terrorizzare e rapinare le malcapitate vittime, ma si assiste anche ad una escalation di furti sacri, che colpiscono chiese e parrocchie.

E' stata infatti rubata la statua della Madonna alla chiesa dei Fornai di Palermo. I bambini del quartiere storico lanciano un appello al ladro. Purtroppo non è il primo furto che subisce la parrocchia. "Ridateci la nostra madonnina", scrivono i bambini del quartiere in uno striscione appesa dove c'è la bacheca ormai vuota. Tutti sono estremamente devoti alla madonna alla Chiesa del Fornai, tanto da portarla in processione una volta al mese per le vie di tutto il centro storico.

Il furto, secondo la ricostruzione, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Nessuno riesce a dare una spiegazione a questo gesto, considerato davvero indegno da tutti: "La portano in processione i bambini, come si fa a compiere un gesto del genere? Mio nipote piange da quel giorno, speriamo che sia una ragazzata. C'è un quartiere in subbuglio. Ci sono stati degli altri episodi, speriamo che possano intensificare i controlli. Questa è una vigliaccata", dice una signora.

