La strage di Capaci 29 anni dopo, la diretta della giornata di commemorazioni a Palermo

AGGIORNAMENTO DELLE 9.38. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sta seguendo nel bunker dell'Ucciardone, a Palermo, la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci. Poi si recherà nella caserma Lungaro e quindi nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. "O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative" ha detto il presidente della Repubblica. E ancora: "La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. E' necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato".

"E' sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia - ha aggiunto Mattarella -. La credibilità della magistratura e la capacita di riscuotere fiducia è imprenscindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica: gli strumenti non mancano, si prosegua a fare luce su ombre e sospetti: si affrontino in maniera decisiva i progetti di riforma".

AGGIORNAMENTO DELLE 9.22. "Ventinove anni fa, l'Italia intera rischiava di sprofondare nella voragine aperta dalla strage di Capaci. Ma l'esempio di Giovanni Falcone ha determinato la reazione degli italiani, l'azione di magistrati e delle forze dell'ordine. In tutti questi anni Falcone è diventato sinonimo di giustizia e libertà dalle mafie: non c'è generazione che non conosca il suo nome, non c'è angolo del Paese dove la sua storia non abbia scosso le coscienze. Oggi, ancora più di ieri, la sua memoria ci deve spronare nell'azione di contrasto alle mafie". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati

AGGIORNAMENTO DELLE 9.17. "Anche per me è stata una sorpresa apprendere la tesi di laurea in diritto amministrativo di Giovanni Falcone, che era un giurista completo. La cosa interessante della tesi è che lui era interessato alla fase istruttoria, alla ricerca delle prove, che lui considerava il cuore di un processo di qualunque natura. La prova granitica, senza la quale non si può portare a giudizio". Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, parlando nel bunker dell'Ucciardone dove è in corso la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.11. "Che ancora si tenga alto il livello della memoria è assolutamente corretto, non so se tutte queste passerelle hanno un senso. Vedo l'impegno con cui Maria Falcone e altri si adoperano, ma forse a partire dal prossimo anno bisognerebbe cominciare a pensare a qualcosa di diverso: un convegno, o una lezione di storia". Così il leader di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine della celebrazione dell'anniversario della strage di Capaci.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.01. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal capo della polizia Lamberto Giannini, hanno deposto una corona d'alloro alla Stele commemorativa di Capaci, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo vittime attentato del 23maggio 1992. Lo rende noto un tweet della Polizia di Stato, che si chiude con gli hashtag #pernondimenticare e i #inostricaduti.

AGGIORNAMENTO DELLE 8.53. "Bisogna portare la scuola ancora di più al centro del Paese: non più speranze ma fatti concreti". Così il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi nel porto di Palermo dove si sono aperte ufficialmente le celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci.

AGGIORNAMENTO DELLE 8.32. "Non dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitori dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la giustizia, preservare la civile convivenza. Nel 29°anniversario della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta - Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro - rivolgo un pensiero alle famiglie delle vittime di tutte le violenze mafiose e l'invito a tenere sempre vivo il valore esemplare di tutti gli uomini e le donne delle Istituzioni, delle Forze Armate e delle Forze di polizia che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere al servizio del Paese". Lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli. "Spetta quindi - aggiunge - a tutti noi e in particolare ai giovani, che saranno i protagonisti del domani, mantenere alto l'esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di amore per lo Stato che il magistrato ci ha trasmesso. Un uomo delle Istituzioni che, fino all'ultimo, ha scelto di fare il proprio lavoro, sfidando la paura e la solitudine. Il suo impegno e il suo desiderio di giustizia rappresentano importanti punti di riferimento che dobbiamo sempre tenere a mente sulla strada della lotta alle mafie", conclude Pucciarelli.

Con l'inno di Mameli eseguito dall'orchestra degli studenti del magistrale Regina Margherita si è aperta nel porto di Palermo la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci. Nella banchina Maria Falcone, sorella del giudice ucciso nel '92 assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta, e il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Per il secondo anno consecutivo a causa del Covid non è stato possibile organizzare l'arrivo delle navi della Legalità con i ragazzi delle scuole di tutta Italia.

