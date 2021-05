Piero Grasso all'aula bunker di Palermo: "Le strage di Capaci ha ancora bisogno di verità"

"Le stragi di mafia sono complesse e hanno bisogno di ulteriori ricerche della verità. Dobbiamo ancora capire chi oggi, oltre alla mafia diede supporto". Lo ha detto Piero Grasso, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, davanti all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta.

"È importante - ha detto Grasso - continuare nella partecipazione, soprattutto delle persone".

