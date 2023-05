Palermo, strage di Capaci: tensioni in via Notarbartolo, ecco cosa è successo

Momenti di tensione durante la manifestazione in memoria di Giovanni Falcone. Insieme al corteo ufficiale degli studenti, partito da via Duca della Verdura ne è partito un altro, autorizzato anch'esso ma con delle limitazioni. Il cordone composto da circa 500 persone è partito nel primo poneriggio dalla facoltà di Giurisprudenza. Tra i manifestanti la Cgil, Casa memoria, Anpi e studenti universitari che sono stati bloccati in via Notarbartolo dalle forze dell'ordine prima dell'incrocio con via Piersanti Mattarella da due mezzi blindati di polizia e carabinieri e da due cordoni di agenti in tenuta antisommossa.

A quanto pare, infatti, c'era una limitazione del Prefetto di Palermo Leopoldo Laricchia nell'autorizzazione al secondo corteo: il gruppo avrebbe dovuto fermarsi nei pressi del teatro Politeama. Ma ció non è avvenuto. I manifestanti hanno raggiunto via Notarbartolo fino al blocco degli agenti e dei militari, il terzo, che ha causato la rabbia di coloro che avevano preso parte al corteo. È volata anche qualche manganellata da parte delle forze dell'ordine e cori contro le istituzioni locali.

In tanti hanno più volte gridato "fuori la mafia dallo Stato", coro che rievoca il giorno dei funerali del giudice Falcone avvenuti il 25 maggio del 1992. Alle 17.50, pochi minuti prima del minuto di silenzio, la polizia ha sciolto il cordone e ha lasciato passare i manifestanti.

