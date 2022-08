Il Palermo prepara la sfida di Bari, Stulac in città per firmare il contratto

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo in vista della trasferta di venerdì a Bari dove alle 20.45 la squadra di Corini affronterà i galletti pugliesi per la seconda giornata del campionato di Serie BKT. Una trasferta complicata per i rosanero contro una squadra che al debutto, nella trasferta di Parma, ha ben giocato mettendo in difficoltà i quotati avversari.

Allenamento solo pomeridiano oggi per il Palermo che ha accolto il nuovo acquisto, il centrocampista Leo Stulac; lo sloveno, sbarcato in città, si è poi recato presso la sede di viale del Fante per firmare il contratto che lo legherà al Palermo.

I rosanero domani mattina torneranno ad allenarsi al Tenente Onorato. La sessione è in programma alle 9,30. Subito dopo la seduta di allenamento, pranzo e trasferimento all’aeroporto Falcone-Borsellino e alle 13,00 decollo in direzione Bari.

Le autorità competenti hanno stabilito che la gara Bari-Palermo presenta qualche elemento di rischio per cui sarà obbligatorio, per acquistare i tagliandi del settore ospiti, avere una carta fedeltà del club, nel caso del Palermo, la neonata SiamoAquile Fidelity Card.

