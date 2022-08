Bari-Palermo, al via la vendita dei biglietti: come acquistarli e prezzi

La società di viale del Fante ha da poco reso note le modalità di acquisto per i tagliandi del settore ospiti per Bari-Palermo, la partita della seconda giornata di Serie BKT in programma venerdì 19 agosto alle 20.45 allo stadio San Nicola di Bari.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 15 di oggi, mercoledì 17 agosto, e fino alle 19 del giorno antecedente la gara, online su sport.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

I tifosi palermitani residenti in Sicilia possono acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti. A seguito di riunione del GOS è stato disposto l'obbligo della SiamoAquile card per l'acquisto di tagliandi nel settore ospiti, sia per i tifosi residenti nell'Isola sia per chi vive nelle altre regioni italiane o all'estero.

Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di 13,50 euro più 50 centesimi di diritti di prevendita.

Per questa gara il Bari calcio ha voluto sottolineare che non è consentito il cambio utilizzatore, permesso esclusivamente per coloro i quali hanno acquistato l’abbonamento a tariffa “Nuovo intero’’ che possono cederlo per massimo 5 gare durante il campionato. Il titolo d'ingresso non è rimborsabile.

Per questa gara, inoltre, non è previsto l’omaggio per gli Under 16. È vietata la vendita dei settori locali ai residenti della provincia della città della squadra ospitata (salvo diverse disposizioni GOS).

© Riproduzione riservata