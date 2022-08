Palermo, ufficiale Stulac. Per Segre c'è l'ok del Torino, si cerca l'accordo con il giocatore

Tre acquisti, ma siamo solo a metà dell'opera. Corini chiede altri due centrocampisti e un altro uomo offensivo (presumibilmente un vice Brunori). Da oggi è intanto ufficiale l'acquisto di Stulac, che potrebbe anche partire con la squadra verso Bari.

Il contratto del centrocampista è stato depositato in Lega e questa mattina il club di viale del Fante ha comunicato il tesseramento dello sloveno: "Il Palermo FC - si legge nella nota - comunica di aver acquisito dall'Empoli FC le prestazioni sportive di Leo Stulac. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato. A Leo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Ufficializzato l'acquisto dell'ex Empoli, adesso si aspetta il via libera anche per Di Mariano e Bettella, i cui contratti non sono ancora stati depositati (ma ci sono le firme di entrambi). Si lavora poi giorno e notte per portare Saric alla corte di Eugenio Corini. Come anticipato ieri, Rinaudo e Zavagno hanno alzato l'offerta per il centrocampista serbo (siamo quasi a 2 milioni di euro) e non ci sarà un ulteriore rialzo da parte dei siciliani. Si aspetta solo la risposta dei bianconeri per il via libera all'operazione o per la sua definitiva rottura. C'è comunque fiducia di fronte alla mega offerta dei rosanero.

Per Jacopo Segre del Torino, c'è invece l'accordo con il club granata, ma manca ancora quello con il giocatore e il suo entourage. L'ostacolo è rappresentato dallo stipendio e da alcuni bonus da inserire sul contratto. Anche qui scorre però un cauto ottimismo per il buon esito dell'operazione. Il 25enne vuole solo il Palermo e ad ore potrebbe trovarsi l'intesa definitiva. L'altro obiettivo di mercato si chiama Bisoli del Brescia. Non è escluso che possa arrivare insieme a Saric e Segre per regalare a Corini una rosa profonda.

La trattativa però è appena iniziata: ieri ci sono stati i primi dialoghi formali. Il procuratore, però, non parla solo con il club di viale del Fante ma anche con tante squadre di Serie B che vogliono il centrocampista del Brescia (lo scorso anno 37 presenze in serie cadetta). Sul mercato in uscita resta caldo il nome di Michele Somma. Boscaglia lo vuole al Foggia in Serie C ma il problema è l'alto ingaggio del difensore, che adesso potrebbe restare fermo fino a gennaio (non rientra nei piani di Corini). Ha salutato la "sua" gente invece Luperini, che proprio ieri è partito per l'Umbria, destinazione Perugia. Oggi arriverà l'ufficialità dopo le visite mediche e la firma sul contratto triennale.

