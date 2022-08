Palermo, arriva Segre dal Torino. Piste ancora aperte per Saric e Bisoli

Il Palermo chiude per il centrocampista del Torino Jacopo Segre. Una trattativa lunga settimane che ha subìto un'interruzione e poi una ripartenza. La lite Juric-Lukic non aveva favorito la partenza del 25enne, ma la pace tra i due ha poi sbloccato l'operazione. Come vi avevamo anticipato, l'intesa era totale con la società granata, ma mancava quella con il giocatore. Era questione di ore e, infatti, adesso l'accordo è totale anche con il centrocampista nato proprio nella città piemontese.

Tutto fatto dunque per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan. Il suo arrivo nel capoluogo potrebbe richiedere ancora qualche giorno, ma non c'è dubbio che Segre sarà un nuovo rinforzo rosanero. Nell'ultima stagione ha collezionato 37 presenze (di cui 1 ai playoff) in Serie B con la maglia del Perugia, condite da 1 gol e 2 assist. In cadetteria conta in totale 120 presenze con le maglie di Chievo, Venezia, Spal e Perugia.

Giocatore esperto, nonostante la giovane età. Nel 2014 ha giocato con la Primavera del Milan, squadra in cui è cresciuto calcisticamente, prima di passare al Torino nel 2015. Ora per lui una nuova esperienza, la prima in Sicilia. Il Palermo comunque non si ferma qui: ieri sono atterrati all'aeroporto Falcone e Borsellino (intorno all'1 di notte) anche Di Mariano e Bettella e oggi il club ha ufficializzato il loro ingaggio.

Il club di viale del fante, inoltre, aspetta sempre una risposta dall'Ascoli per Saric, per cui sono stati offerti quasi 2 milioni di euro (e non si andrà oltre, come spiegato ieri). Sempre viva poi la pista Bisoli del Brescia: i dialoghi si sono intensificati in queste ore.

