Ecco i punti di forza del Bari, prossimo avversario del Palermo: al San Nicola l'anticipo della seconda giornata

Poche ore di riposo e la testa del Palermo va già al prossimo avversario, quel Bari che ha aperto ufficialmente la nuova stagione di serie B, giocando e pareggiando in trasferta a Parma e destando un'ottima impressione. Eppure la squadra non ha subito molti cambiamenti rispetto all’organico che ha ottenuto la promozione diretta dalla serie C. La coppia di attaccanti è la stessa così come lo stesso è l’allenatore. Antenucci-Cheddira in avanti con gli esperti Di Cesare e Terranova al centro della difesa. Il palermitano Mazzotta in organico e l’ex rosanero Perrotta rientrato alla casa madre. E ancora il talentuoso Ruben Botta a centrocampo. Una squadra quadrata e amalgamata.

Venerdì scorso la formazione pugliese non ha demeritato rispetto al quotato ed esperto Parma anzi ha pure rischiato di vincere. Insomma una trasferta non facile per la squadra di Corini che scenderà in campo al San Nicola venerdì sera (20,45).

Ed a proposito del San Nicola, se l’organico è più o meno lo stesso, lo stadio ha cambiato volto e proprio in questi giorni sarà consegnato al club fresco di ristrutturazione. Mancheranno piccoli dettagli (tabelloni e petali) che saranno aggiunti a stagione in corso ma la gara si svolgerà regolarmente al San Nicola. Per la gara di venerdì la società ha già messo in vendita i biglietti il cui costo va da 14 euro per una curva a 41 per la tribuna d’onore. Il settore ospiti costerà 14 euro incluso diritto di prevendita. Una trasferta che le autorità competenti ritengono a rischio e su cui hanno posto il vincolo della tessera fedeltà: il Palermo ha creato in questi giorni la SiamoAquile card, la tessera che consentirà di partecipare a trasferte, come quella di Bari, in cui viene richiesta appunto la card fedeltà, una specie di tessera del tifoso rivista e corretta, ma il concetto è quello.

Per chi invece non potrà recarsi a Bari, la gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ed anche sulle piattaforme Dazn e Helbiz.

© Riproduzione riservata