Palermo, per Brunori manca ancora l'accordo con la Juve: alternativa La Gumina

Ore decisive per il futuro di Brunori. I tifosi non devono perdere entusiasmo, né ottimismo. La trattativa sta andando come doveva andare. Salite e poi discese ma gli accordi si trovano sempre in due. E, al momento, l'unico esistente è quello tra il Palermo e il giocatore.

L'incontro di ieri è stato importante perchè si sono limati alcuni dettagli sull'ingaggio dell'attaccante italo-brasiliano e sulla durata del contratto. L'accordo tra il club rosanero e il centravanti, è stato trovato sulla base di un legame quadriennale.

I due club, però, non hanno ancora raggiunto un'intesa totale. La Juventus chiede sempre 5 milioni, mentre Castagnini ha offerto qualcosa in meno. Il direttore sportivo del Palermo, fin dal primo incontro, ha sempre palesato l'intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo, venendo incontro così alle richieste del club piemontese. Sul lato economico, però, non ha mai aperto ad un esborso di 5 milioni di euro.

Visto l'ottimo rapporto tra le parti, la sensazione era che si potesse chiudere anche a 3 milioni più eventuali bonus. Ieri, nell'appuntamento che si è svolto a Milano, il diesse della Juventus Cherubini non ha abbassato il prezzo. Ma non ha chiuso le porte. L'agente di Brunori, Sandro Stemperini, proverà a mediare in queste ore, anche se la sua parola in mezzo a quella delle due società può valere molto poco. Ma ci proverà, nel tentativo di accontentare tutti.

Oggi nuovi incontri con la società bianconera, per cercare di "aiutarsi" a vicenda e aiutare, soprattutto, lo stesso Brunori che in Serie B vuole solo e soltanto il Palermo. Se la Juve non aprirà ad uno sconto neanche nella giornata di oggi, allora la strada potrebbe complicarsi. Ma c'è ancora ottimismo e soprattutto l'accordo totale con il calciatore. Un fattore, questo, da tenere in considerazione.

Se dovesse saltare l'acquisto dell'Italo-brasiliano, La Gumina potrebbe essere una pista concreta. C'è più che un interesse. Il centravanti è nato a Palermo e coi rosanero è cresciuto calcisticamente nelle giovanili. Per lui già un'esperienza in Serie B con la maglia dei siciliani, nella stagione 2017-2018. Il cartellino del 26enne è di proprietà della Sampdoria, che nell'ultimo campionato lo ha girato in prestito al Como.

La Gumina ha collezionato 34 presenze e messo a segno 9 gol. Anche 3 assist nell'archivio e un B giocata da protagonista. Vanta 40 presenze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Empoli e Palermo (con quest'ultima solo 4 volte). Un rebus anche il futuro di Luperini, il cui contratto scade nel 2023 e sul quale sarebbe forte l'interesse del Perugia di Castori. Sempre sul mercato in entrata, restano vive le piste Hans Nicolussi Caviglia e Antonio Donnarumma. Interesse anche per Jeri Vandeputte del Catanzaro.

