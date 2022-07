Palermo, in stand-by l'acquisto di Brunori: 2 milioni tra domanda e offerta

Un silenzio che fa rumore. E che preoccupa la piazza. La trattativa per l'acquisto di Brunori è al momento in stand-by. Questo non significa che nessuno si sta muovendo, anzi. I due club sono in continuo contatto per cercare di arrivare ad un accordo, che coinciderebbe anche con la fumata bianca dell'operazione.

Non sarà facile, c'è ancora distanza tra le parti, ma l'entourage del calciatore continua ad essere ottimista. Con Brunori c'è già l'accordo sulla base di un contratto quadriennale, ma rischia clamorosamente di avere un peso irrilevante nella trattativa. Ballano ancora due milioni di euro tra domanda e offerta, forse qualcosa in meno. E la Juventus, almeno per il momento, non è intenzionata a far sconti: 5 milioni è la cifra richiesta. La stessa di sempre.

Resta da capire per quanto tempo ancora Castagnini vorrà pazientare. I rosanero, di sicuro, si sarebbero aspettati meno "capricci" da parte del club bianconero e soprattutto un maggiore riconoscimento per il grande lavoro svolto sull'attaccante. Questo fine settimana potrebbe procedere senza novità, mentre l'inizio della prossima sarà decisivo. Brunori, di sicuro non prenderà parte al ritiro di Boccadifalco, almeno inizialmente.

Il giocatore è attualmente svincolato e non ci sarà sicuramente domani. Probabilmente sarà assente anche nei primi giorni della prossima settimana, quando se ne saprà di più sul suo futuro.

