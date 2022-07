Al via il ritiro precampionato del Palermo, ecco i 22 convocati da Baldini

Inizia ufficialmente oggi (domenica 10 luglio) il ritiro precampionato del Palermo di Silvio Baldini. Il club rosanero ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla preparazione in vista del prossimo campionato di serie B.

Il Palermo rimarrà in città fino al 30 luglio, utilizzando il campo "Tenente Onorato", grazie all’accordo con il Centro Universitario Sportivo di Palermo, attualmente titolare di un accordo di co-uso con la Difesa. Il termine coinciderà con l’esordio in Coppa Italia, che si terrà a Palermo. La scelta del "Tenente Onorato" è stata resa possibile grazie all’intesa tra il presidente del CUS Palermo Giovanni Randisi e Dario Mirri.

Nella lista dei calciatori convocati per il raduno non figura l'attaccante italo-brasiliano Mattia Brunori. Il giocatore è attualmente svincolato e la trattativa per l'acquisto del bomber dalla Juventus è al momento in stand-by. I due club sono in continuo contatto per cercare di arrivare ad un accordo con la differenza fra domanda e richiesta di circa 2 milioni di euro. Il club bianconero non è intenzionato a far sconti: 5 milioni è la cifra richiesta.

Oltre a Brunori, dall’organico della passata stagione mancano anche Floriano, Odjer e Pelagotti che non hanno rinnovato. Presenti invece Accardi, Lancini, Marconi e Valente, che hanno rinnovato il contratto in scadenza al 30 giugno.

In attesa di conoscere se Brunori continuerà a vestire la maglia rosanero, gli altri giocatori, agli ordini del tecnico di Massa, si raduneranno oggi pomeriggio nel quartier generale dell'Hotel Casena dei Colli. I portieri convocati sono Massolo e Grotta. I difensori Accardi, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Marong, Peretti e Somma. In calciatori centrocampisti sono Broh, Dall'Oglio, Damiani, De Rose, Luperini e Valente. In attacco l'allenatore toscano potrà contare su Felici, Fella, Silipo e Soleri. Domani alle ore 12 presso la sala stampa del "Renzo Barbera" l'allenatore Silvio Baldini parlerà in conferenza stampa.

Il primo incontro ufficiale della stagione sarà la sfida contro la Reggiana, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia. Si giocherà alle 21 il 31 luglio, allo stadio Renzo Barbera contro i granata di Aimo Diana (ex Palermo), che è stato riconfermato sulla panchina nonostante l'eliminazione ai quarti di finale dei playoff contro la FeralpiSalò. Chi vince, accederà ai 32esimi di finale contro il Torino.

