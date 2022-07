Il City Group tiene in caldo un gioiellino brasiliano per il Palermo: è Rafael Navarro

La voce arriva dal Brasile, ma appare fondata e l’Ansa la riporta in un articolo sul calciomercato: il ventiduenne campioncino Rafael Navarro è in orbita Palermo. Un trasferimento non immediato, però. Gli emissari del City Group, secondo quanto scrive la principale agenzia di stampa italiana, riportata anche dal Giornale di Sicilia, lo avrebbero bloccato in vista di un possibile ritorno dei rosanero in serie A tra un anno. Intanto, il ragazzo rimarrebbe nella sua squadra attuale, il Palmeiras, con cui sta giocando alla grande la Copa Libertadores.

Rafael Navarro Leal è nato - il 14 aprile del 2000 - a Cabo Frio, una bellissima città sul mare nello stato di Rio de Janeiro. È cresciuto tra Fluminense e Atlético Goianiense. Poi, l'anno scorso, è arrivata la sua consacrazione, in serie B ma con un club prestigioso come il Botafogo. Una cavalcata vincente quella della compagine di Rio, grazie anche ai gol di Rafael Navarro, 16 in 47 partite, conditi da nove assist. Una stagione che ha acceso sul giovane bomber di Cabo Frio i riflettori delle migliori squadre del Sudamerica. Se lo è accaparrato il Palmeiras, il team che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Libertadores (la massima competizione per club del Sudamerica, l'equivalente della nostra Champions League).

Nella formazione paulista Navarro ha avuto un inizio incerto rispetto alle attese, nei primi mesi è finito tante volte in panchina. Ma da quando è cominciata la fase a gironi della Coppa Libertadores, il suo talento è venuto nuovamente alla luce. Il primo exploit (il 7 aprile) la doppietta nel 4-0 del Palmeiras sul campo dei venezuelani del Deportivo Tachira. Sei giorni dopo, pur in un match facile, vinto per 8-1 dai brasiliani contro la squadra boliviana dell'Independiente Petrolero, Rafael si scatena: 4 gol, tutti nel secondo tempo. La prima frazione di gioco si era chiusa sull'1-1, con gli ospiti sorprendentemente in vantaggio con un gol di Correa al 6' e il Palmeiras capace di pareggiare solo al 41' con Zé Rafael. Nella ripresa i campioni del Sudamerica hanno dilagato, trascinati da 3 reti dell'ex Botafogo in soli 9'.

Nelle otto partite disputate in Coppa, Rafael Navarro ha segnato 7 gol (uno ogni 56' giocati) e fornito due assist. Abel Ferreira, l'allenatore del Palmeiras, ha creduto in lui, lo ha fatto crescere ed ora è pronto a raccogliere i frutti. Il gioiellino del club paulista è un attaccante moderno, gioca al centro dello schieramento offensivo, è alto 1,83, in area di rigore è rapido e non perdona, calcia prevalentemente di destro. Il City Group ritiene che in una piazza come Palermo possa fare bene, ma prima di lanciarlo in Europa preferisce che continui la sua crescita sotto l'ala di Ferreira. Il suo valore di mercato attuale è di circa 4 milioni di euro. Se il ragazzo continuerà a fare gol, chissà che un domani non possa deliziare i tifosi del Renzo Barbera.

