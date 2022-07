Nomi nuovi per il mercato del Palermo: Tascone per il centrocampo e Pigliacelli in porta

Non solo la telenovela Brunori. Castagnini si guarda intorno e lavora per rinforzare la squadra. Obiettivo principale, trovare un portiere esperto e che abbia già giocato la Serie B. La pista per Antonio Donnarumma resta concreta, ma il giocatore in settimana ha dichiarato di non aver mai sentito il Palermo e nega l'esistenza di una trattativa. Un altro nome circolato in questa settimana è stato quello di Mirko Pigliacelli. L'estremo difensore 29enne nato a Roma, è in forza al Craiova, in Romania. Il suo contratto scade tra un anno ma le parti sono a lavoro per la rescissione. A quel punto, il portiere potrebbe accasarsi altrove a parametro zero.

I rosanero sono alla finestra e aspettano novità in tal senso. Ha già giocato la Serie B con le maglie di Pescara e Trapani. Per lui, anche esperienza in Europa proprio con la maglia del Craiova in Europa League e in Uefa Conference League. Insomma mani sicure, e l'opportunità concreta per Pigliacelli di tornare in Italia.

Si allontana invece Hans Nicolussi, che sarebbe vicino al prestito al Sudtirol. Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata, il nuovo nome è quello di Simone Tascone. Il giocatore non ha ancora compiuto 25 anni e ha giocato l'ultima stagione in Serie C con la maglia della Turris. Quest'anno per lui 7 gol; un bottino niente male per un mediano. La trattativa è in corso e il contratto del centrocampista scade nel 2023.

Una richiesta di informazioni anche per Stramaccioni, difensore classe 2001 di proprietà della Juventus e che ha giocato com Zauli nell'Under 23 l'ultima stagione. L'agente, è lo stesso di Brunori e Luperini, Sandro Stemperini.

Sempre in stand-by il rinnovo di Floriano che si allontana sempre di più da Palermo. Castagnini, cerca dunque un rinforzo da quel lato: il nome è quello di Vito Leonetti della Turris.

Domani, intanto, inizierà il ritiro al Tenente Onorato di Boccadifalco. Tra mercato e tanto lavoro, la macchina Palermo è pronta a ripartire.

