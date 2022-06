Palermo favorito per Brunori, ma il Cagliari non molla: si accende il mercato tra le big di Serie B

Il Palermo continua a trattare per Matteo Brunori. Il club siciliano, però, non è il solo a muoversi per l'attaccante. Il Cagliari non si è ancora del tutto defilato e sta parlando con la Juventus. La dirigenza bianconera non chiude tutte le piste, ma aspetta il miglior offerente.

Se la volontà del giocatore e dello stesso procuratore sembra quella di restare nel capoluogo siciliano, dello stesso avviso non è la società piemontese, che per cedere l'attaccante italo-brasiliano chiede 5 milioni. Il Palermo sarà sul primo gradino nella lista della Juventus e del direttore sportivo Cherubini, solo nel momento in cui le richieste verranno soddisfatte. A quel punto, la trattativa potrebbe prendere una piega a tinte rosanero.

Al momento, ciò che mette il club di Dario Mirri un piede avanti alle altre è il fatto che City Group sarebbe disposta a spendere la cifra richiesta. Le altre squadre ci penserebbero su, ma al momento non hanno palesato grande apertura. Il Cagliari, l'unico club di Serie B che al momento sta trattando per l'acquisto di Brunori, è forte anche su Gianluca Lapadula. Il club rossoblù sta cercando di accelerare i tempi e regalarsi il bomber per la prossima stagione. Una pista non escluderebbe comunque l'altra, ma a quel punto Brunori dovrebbe tenere in considerazione il fattore concorrenza, con un attaccante che peraltro conosce il campionato cadetto molto bene.

Il calciomercato del Palermo, non è ancora decollato, complice l'attesa per l'arrivo di City Football Group che dovrebbe essere operativa solo a partire dal 1° luglio (quando è atteso il closing) e una stagione terminata pochi giorni fa. Le altre squadre di Serie B sono invece a lavoro da giorni. Il Genoa, dopo aver venduto Vazquez alla Cremonese cerca di lavorare anche sul mercato in entrata. Nel mirino dei rossoblù è finito Djuric, attaccante della Salernitana, mentre Cambiaso, terzino sinistro di tutta fascia, potrebbe lasciare destinazione Juventus (l'offerta è stata di 3 milioni più 2 di bonus).

Il Frosinone lavora per Lucioni, difensore del Lecce ormai in uscita dal club pugliese. Su Puscas, vecchia conoscenza del Palermo, ci sono Sampdoria in Serie A, Cagliari e Genoa. L'attaccante difficilmente rimarrà a Pisa, dove ha giocato l'ultima stagione. Sempre il club sardo sarebbe vicinissimo all'acquisto di Nicolas Viola dal Bologna. Mentre la Ternana, sarebbe vicina a Corrado (terzino della Feralpisalò ed ex Palermo) e ha preso Di Tacchio. Di Mariano, sondato dal Palermo, potrebbe invece accasarsi al Venezia.

