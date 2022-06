Foto uniche della finale playoff, il Palermo lancia una collezione limitata

Il Palermo ha lanciato una collezione limitata di NFT (non fungible token) che comprende 4 momenti diversi di esultanza, immortalati durante la finale playoff contro il Padova.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Si sa, il mondo della tecnologia non conosce confini e con esso anche quello economico che si sta sviluppando con l'esistenza delle criptovalute, ossia delle valute "nascoste", appunto, scambiabili solo per via telematica e attraverso un codice.

Assieme a queste, gli NFT sono asset digitali tra i più famosi (insieme alle criptovalute) e non sono però fungibili. Che cosa significa? Permettono di avere l'unicità su un determinato prodotto al momento dell'acquisto. Non sono altro che dei Token crittografici che certificano la proprietà esclusiva su un determinato prodotto digitale, sia esso relativo alla musica, un video o una foto.

Nel caso dell'iniziativa portata avanti dal Palermo di Dario Mirri, l'obiettivo è rendere unico, esclusivo e autentico l'acquisto di 4 scatti che immortalano i festeggiamenti durante la finale. In poche parole è come comprare un quadro e averlo però in formato digitale, sul proprio computer. Ed è un prodotto unico che nessuno, oltre allo specifico compratore, può avere.

Oggi in questo mondo girano davvero tanti soldi e ci sono prodotti di ogni genere, disegni e addirittura sagome di scimmie messe all'asta. Il tutto per avere la proprietà su un determinato token. Il "brivido" di poter dire "Questo ce l'ho solo io". Nel caso specifico del Palermo, il tifoso potrà acquistare i token messi a disposizione dalla società su DaChain.com, una piattaforma che serve alla gestione e alla commercializzazione di NFT.

Marco Corradino, founder e ceo di DaChain, ha commentato così l'iniziativa del club rosanero: "Dopo il successo dell’iniziativa di Lega Pro ed Eleven Sports, siamo davvero orgogliosi di affiancare il neopromosso Palermo in questa iniziativa speciale. L’entusiasmo degli affezionati di calcio per gli NFT del Palermo è stato vincente già durante il progetto dei playoff 2021-22: con questa collezione speciale speriamo di avvicinare ancora di più il club rosanero ai propri tifosi e trasformare questi momenti storici in emozioni digitali eterne”.

