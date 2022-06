Serie B, il Palermo si iscrive al campionato. L'Acr Messina ai nastri di partenza della C

Il 13 agosto ci sarà anche il Palermo targato City Football Group nella serie B edizione 2022-2023. È arrivata infatti la conferma dell'iscrizione del club rosanero al torneo con la presentazione della documentazione necessaria. Adesso i tifosi rosanero si preparano a conoscere la prossima tappa in vista dell'inizio della nuova avventura nel campionato cadetto: la data di presentazione del calendario. Il sorteggio avverrà, molto probabilmente, nel mese di luglio, al pari di quello della Serie A.

La possibile data per il sorteggio del calendario dovrebbe essere quella del 4 luglio, a distanza di dieci giorni da quello del massimo campionato. Prima ancora, il primo luglio, dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo che porterà il club di Viale del Fante nell’orbita degli affari di Mansour bin Zayed Al Nahyan. Il gruppo che dovrebbe acquisire la società rosanero è una holding controllata dal fondo Abu Dhabi United che detiene il 78% delle quote, il 12% appartiene ai cinesi di China Media Capital e il 10% è controllato dagli americani della Silver Lake Partners. Un gruppo forte, solido e di comprovata esperienza che ha fatto le fortune del Manchester City e della città di Manchester che vanta anche lo United fra le squadre cittadine.

Intanto domani (giovedì 23 giugno) si terrà l'Assemblea della Lega Serie B nella sede di via Rosellini a Milano. Dopo le comunicazioni del presidente, si procederà, fra gli altri punti, alla relazione del budget 2022/2023. Relativamente al prossimo campionato 2022/2023 si dovranno definire il numero di sostituzioni e il format playoff e playout. Infine si parlerà di aggiornamenti, e determinazioni conseguenti, relativi all’area audiovisivi.

Un'altra squadra siciliana ha confermato l'iscrizione nella prossima stagione. L'Acr Messina sarà ai nastri di partenza della serie C 2022-2023. "L’amore per questa squadra ha prevalso su tutto, siamo pronti ad affrontare la serie C con un anno di esperienza in più sulle spalle - così il presidente del club giallorosso, Pietro Sciotto - . Il Messina sarà tanto più ambiziosa, tanto più organizzata, tanto più forte quanto saranno i messinesi coinvolti in questo progetto”.

© Riproduzione riservata