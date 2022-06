Il Palermo a caccia di una "bandiera", ecco gli ex che potrebbero tornare in rosanero

La nostalgia di momenti felici porta sempre con sé le proprie scie. Anche se è una nostalgia dal sapore felice. D’altronde, il calcio, come la vita, spesso è come le storie d’amore. Ci sono le seduzioni, le rese e i dinieghi.

Il regolamento della serie B impone un massimo di 18 giocatori che abbiano più di 23 anni, i cosiddetti over 23, normativa che lascia libera la lista degli under23 e dà l’opportunità di inserire in organico anche due giocatori che abbiano una militanza con la stessa maglia da almeno 4 anni. Insomma, il tema delle cosiddette bandiere ha riproposto alla memoria nomi di giocatori del vecchio Palermo (di cui il nuovo che viene considerato una continuità) che sembravano ormai finiti nel dimenticatoio non per ragioni tecniche ma perché molto distanti dalla serie D o dalla C.

Il Palermo ha l’opportunità, fuori dalle rigide liste, di inserire due giocatori bandiera e, ipotizzando che uno possa essere Accardi, si è aperta la caccia all’eventuale seconda maglia bandiera da assegnare.

E così si sono fatte ipotesi o avanzate candidature che potrebbero interessare al nuovo Palermo targato City Group in costruzione per disputare un torneo di Serie B competitivo. Il nome che forse attrae maggiormente è senz’altro quello del centrocampista Jajalo, legatissimo a Palermo e alla maglia rosanero.

Lo stesso è andato nella vicina Trieste per seguire la gara dei rosanero nel primo match playoff. Jajalo e la sua famiglia hanno sempre espresso grande nostalgia per Palermo, sono tornati spesso in vacanza e non rifiuterebbero un eventuale ritorno in città.

A Trieste però Jajalo non era solo ma in compagnia di un altro ex rosanero che, rumors di mercato, hanno accostato al Palermo alcuni giorni fa: Nestorovski. Il macedone però non rientrerebbe fra i giocatori bandiera non avendo militato 4 anni in rosanero. Cosa che invece si può dire per un altro macedone, quel Trajkovski che la Nazionale di Mancini ricorda bene e con dolore. Il centrocampista/attaccante macedone, attualmente al club saudita dell’Al-Fayha, ha militato dal 2015 al 2019 in rosanero e sarebbe dunque una autentica bandiera.

Nel lungo elenco di ex rosanero che potrebbero essere inseriti in questa speciale lista ci sono anche elementi come Rispoli, Chochev, La Gumina, Fiordilino e anche altri che nel Palermo erano nel settore giovanile. Il regolamento infatti prevede che la militanza di quattro anni comprenda anche il settore giovanile. E Fiordilino, fra i giovani rosanero, c’è stato 10 anni. Prima di essere aggregato in prima squadra nel 2017 dopo una parentesi a Cosenza e Lecce.

Il centrocampista è da 3 anni a Venezia con cui ha pure esordito in serie A, allo stadio Maradona di Napoli nello scorso torneo. Anche per La Gumina tanti anni di settore giovanile, poi la prima squadra, la cessione milionaria all’Empoli prima del passaggio alla Sampdoria ed il prestito al Como nell’ultima stagione.

© Riproduzione riservata