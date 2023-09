Dove vedere in tv Ascoli-Palermo: ecco tutte le opzioni, diretta testuale su Gds.it

Voglia di riscatto da un lato, di continuare a vincere dall’altro. Ascoli e Palermo si affronteranno sabato 16 settembre alle ore 14, allo stadio Del Duca. I bianconeri, reduci da 3 sconfitte e una sola vittoria nelle prime 4 partite, cercano punti importanti davanti ai propri tifosi. I rosanero, forti dei successi contro Reggiana e Feralpisalò negli ultimi due impegni di campionato, non vogliono fermarsi contro una squadra ferita e in piena crisi di gioco e risultati.

Una partita importante che godrà anche di una buona cornice di pubblico. Ma chi non sarà allo stadio, dove potrà seguire il match? Sarà possibile vedere la partita Ascoli-Palermo in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in Diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avviene 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio di Del Duca e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno l'impianto sportivo.

Altra novità stagionale riguarda il collegamento su Rgs: “Studio Stadio” va in onda, oltre che su Tgs, anche sull'emittente radiofonica. Dalle 14 la precedenza verrà data alle notizie che giungono dallo stadio Del Duca e a far da collante tra uno spazio e un altro ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia. Nel post partita spazio ai commenti, all'analisi del risultato e alle interviste a Corini e ai giocatori rosanero.