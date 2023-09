Verso Ascoli-Palermo: Coulibaly scalpita, Di Francesco ci sarà dal primo minuto

Pochi dubbi e tante certezze, nonostante qualche giocatore infortunato. La strada che porta verso Ascoli è in discesa per il Palermo, anche grazie al mercato da “9 in pagella” condotto dal duo Rinaudo-Bigon. Corini ha un parco giocatori invidiabile dal punto di vista della qualità e della quantità. Per il match di sabato alle 14, contro l’Ascoli allo stadio Del Duca, l’allenatore bresciano dovrebbe affidarsi per dieci undicesimi alla formazione che ha battuto 3-0 la Feralpisalò.

Con l’unica variazione in avanti, dove non giocherà Insigne (ancora alle prese con l’infortunio all’adduttore) ma ci sarà Di Francesco dal primo minuto. In porta giocherà Pigliacelli, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Mateju a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Aurelio a sinistra con Lund che scalpita per entrare a gara in corso. A centrocampo, il mediano sarà ancora Stulac dopo la grande prestazione fornita contro la squadra di Vecchi. Al suo fianco, Henderson a destra e Segre a sinistra. Occhio però a Coulibaly, che in settimana si è allenato molto bene e potrebbe insidiare le scelte di Corini. In avanti, come detto, spazio alla “Di-Di”: Di Francesco a destra e Di Mariano a sinistra.

Al centro dell’attacco Brunori, ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato. Soleri partirà dalla panchina ma è pronto ad incidere a gara in corso (come ha già fatto a Reggio Emilia). L’Ascoli di William Viali giocherà invece con il 4-3-2-1. L’uomo più atteso è certamente Ilija Nestorovski, ex Palermo arrivato in bianconero nell’ultimo giorno di calciomercato. L’attaccante, non al meglio dal punto di vista fisico, rientrerà giusto in tempo dopo gli impegni con la Macedonia del Nord ma difficilmente verrà schierato dall’inizio. Buone comunque le possibilità di ingresso in campo a gara in corso e di conseguente debutto con la nuova maglia. Viali si affiderà a centrocampo ad un altro ex; si tratta di Gnahoré che in rosanero ha giocato nella stagione 2017-2018 collezionando 36 presenze e 4 gol. In attacco, confermato il portoghese Mendes, autore di 3 reti in 4 partite. Un avvio incredibile quello dell’attaccante, che sarà supportato dai due trequartisti Manzari e Rodriguez. Ecco le probabili formazioni di Ascoli e Palermo:

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano, Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane, Masini, Gnahore’, Caligara, Manzara, Rodriguez, Mendes. All. Viali

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio, Henderson, Stulac, Segre (Coulibaly), Di Francesco, Brunori, Di Mariano. All. Corini