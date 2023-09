Il Palermo ritrova Nestorovski: il grande ex sfida i rosanero con l'Ascoli

Ilija Nestorovski affronterà il Palermo da avversario. Grande ex, il macedone è stato uno degli ultimi colpi di mercato dell’Ascoli. In rosanero 99 presenze, 39 reti e 10 assist dal 2016 al 2019. Impegnato con la sua Macedonia del Nord nel match contro l’Italia (giocato ieri, 1-1) e ora in quello contro Malta, l’attaccante rientrerà giusto in tempo per la sfida contro il Palermo.

Già una presenza in questo campionato di serie B con la maglia dell’Ascoli per il macedone, che in bianconero proverà a riscattare la stagione dello scorso anno quando collezionò soltanto 21 presenze (solo 5 da titolare) con l’Udinese in serie A. I suoi gol per risollevare la testa dopo una sola vittoria e ben 3 sconfitte nelle prime 4 giornate di campionato.

Una squadra ferita e assetata di punti, contro un Palermo che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo le due vittorie consecutive contro Reggiana e Feralpisalò. I marchegiani, fanno appello però allo spirito di appartenenza.

La settimana che porta alla sfida con la squadra di Corini è infatti anche quella dell’anniversario del club, che compie 125 anni di storia. Allo stadio “Del Duca”, dove si giocherà sabato il match contro i siciliani (ore 14), è stata organizzata una festa per celebrare la storia ultracentenaria della società. Il Palermo, dal canto suo, riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani (11 settembre).