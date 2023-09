Palermo, Corini verso Ascoli: «Vogliamo la vittoria. Brunori? Deve stare tranquillo»

“Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una squadra forte, in un ambiente caldo. Ma sappiamo anche quanto valiamo noi, vogliamo fare una grande prestazione”. Senza peli sulla lingua e con grande determinazione, Eugenio Corini ha presentato la prossima sfida che il Palermo giocherà ad Ascoli.

In sala stampa, a due giorni dal match del Del Duca, l’allenatore ha spiegato il lavoro svolto durante la pausa: “Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e ci è servito questo periodo per integrare al meglio i nuovi. Vi posso dire che, al 99,9 % Vasic non sarà titolare perché è tornato dalla nazionale, così come Lund. Abbiamo lavorato su diversi concetti e ci siamo ricaricati bene anche perché ci aspettano tante gare in pochi giorni”.

Per vincere serve la testa: “Stiamo lavorando sotto stress per far capire ai ragazzi come si vincono le partite sporche. La tenuta mentale è fondamentale per vincere in serie B”.

A centrocampo il Palermo può contare su caratteristiche differenti e questo Corini lo sa bene: “Gomes è molto bravo a farci uscire puliti nel corto, mentre Stulac è bravo sui palloni lunghi . Bisogna considerare gli avversari - ha continuato Corini - loro hanno due trequartisti in mezzo al campo e abbiamo lavorato di conseguenza per andarli a bloccare lì”. Ancora a caccia del primo gol in campionato, Brunori sta attraversando una fase un po’ delicata: “Deve stare sereno - ha spiegato l’allenatore bresciano - deve solo continuare a lavorare per raggiungere quello che vuole e quello che tutti i tifosi vogliono”. L’apporto dei tifosi è fondamentale; lo stesso che non mancherà nemmeno ad Ascoli: “Chi viene in trasferta ha un apprezzamento sempre particolare - ha concluso Corini -. Faremo di tutto per regalare loro una grande prestazione e una vittoria. Comunque andrà, i ragazzi li ringrazieranno sotto la curva. Sono sicuro che contro il Cosenza poi sarà ancora più bello”.