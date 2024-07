Il Palermo vince sul Leicester senza Brunori: decide ancora una rete di Di Francesco

Il Palermo batte il Leicester 1-0 nell'amichevole giocata a Chesterfield. Decide un gol di Di Francesco nella ripresa. Nel primo tempo il numero 17 ha giocato da centravanti per l'assenza di Brunori, fermato da un risentimento muscolare dovuto ad affaticamento. Nella ripresa è entrato Henry e il gol è nato proprio sull'asse fra il francese e l'italiano, complice un errore difensivo.

Nell'undici titolare l'allenatore Alessio Dionisi ha schierato Gomis fra i pali, Diakité e Buttaro esterni di difesa, Lucioni e Graves centrali, Saric, Gomes e Ranocchia a centrocampo e Insigne, Di Francesco e Di Mariano nel tridente offensivo. Nel secondo tempo ha fatto il suo debutto in maglia rosa Blin ed è rientrato in campo anche Lund. Pierozzi invece è rimasto in tribuna, assieme ai giocatori assenti per indisponibilità: tutti tranne Brunori. L'attaccante non era sugli spalti dell'impianto di Chesterfield, dove invece erano presenti, oltre a Pierozzi, Segre, Ceccaroni e Desplanches.