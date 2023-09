Palermo, in vendita i biglietti per il Del Duca di Ascoli: info e prezzi

Erano 1.500 a Reggio Emilia in occasione del match contro la Reggiana. Un amore che non conosce confini. Nemmeno ad Ascoli, i tifosi del Palermo faranno mancare il loro supporto. Da oggi (11 settembre) sarà possibile acquistare il tagliando per assistere al match contro i bianconeri, valevole per la quinta giornata del campionato di serie B.

Biglietti disponibili sul circuito TicketOne, fino alle ore 19 di venerdì 15 settembre al costo di 20 euro per il settore ospiti. Nel comunicato diramato dal club marchigiano, è reso noto anche il percorso più veloce per i tifosi rosanero: “Dall’Autostrada A14 – si legge - uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord. Il biglietto, fa sapere ancora la società di Ascoli Piceno, potrà essere presentato su smartphone o in formato cartaceo".

Palermo a caccia dei tre punti, contro un club “ferito” che ha conquistato solo una vittoria in 4 partite.