Problemi tecnici, il charter dei calciatori del Palermo resta bloccato in aeroporto

Il volo charter che avrebbe dovuto portare il Palermo a Reggio Emilia, in vista della partita di domani sera al Città del Tricolore Mapei Stadium, è rimasto a terra all’aeroporto di Punta Raisi.

Per problemi tecnici comunicati dalla centrale di controllo del traffico aereo nazionale a Roma, il charter con l'intero gruppo squadra del Palermo calcio diretto a Reggio Emilia per la partita di domani contro la Reggiana non è decollato.

Giocatori e staff sono stati fatti sbarcare dall'aeromobile e si trovano attualmente nello scalo palermitano in attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità di sicurezza.

I problemi tecnici in questione stanno avendo ripercussioni su larga scala su gran parte dei voli nazionali.